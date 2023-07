Allucinante censura | vietato fotografare ginnaste a gambe aperte

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 12 luglio 2023) (“Ci sono cose” teorizzava Frank Zappa “troppo assurde per venire raccontate così come sono, hanno bisogno di un supplemento di bizzarrie e di oscenità per essere adeguatamente valorizzate: così nella musica come per ogni altra forma espressiva”. E allora: oggi vi beccate il pezzo zappiano, perché questa è roba che avrebbe mandato fuori di testa il Maestro). Scànsate Braghettone, anche se agivi per procura, sui nudi di cappella michelangiolesca, scànsate Pio XII coi mutandoni sulle gemelle Kessler, scansàte Grant Wood col tuo American Gothic, scansàteve puritani, vittoriani e scànsate pure tu, Vittorione Sgarbi con le tue “parolacce” al Maxxi: qui è arrivato chi supera le colonne d’Ercole della fobia, dell’occhio malato, della demenza e della decenza: allora, state a sentire: la Federginnastica svizzera ha proibito ufficialmente le foto delle atlete alarghe ...