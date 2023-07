Allontanare i piccioni | il metodo della mia nonna

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Se ha una terrazza o un balcone ti sarà sicuramente capitato di notare spesso la presenza di ospiti indesiderati. Parliamo deiche invadono facilmente il balcone e che in alcuni casi, possono essere molto dannosi. Scopri perché è importantee come puoi fare. Ecco alcuni consigli utili. Isono volatili che è facile trovare in città. Con molta frequenza iinvadono i balconi e le terrazze delle case e possono rappresentare una minaccia. Ad esempio, gli escrementi sono molto acidi e possono svolgere un’azione corrosiva, capace di distruggere in poco tempo il legno o il metallo. Se hai deciso di arredare il tuo balcone con elementi fatti in legno o in metallo ipotrebbero diventare un grande problema da non sottovalutare. Inoltre, ...

Reti antiin stazione a Cremona Arriva a Cremona la protesta del movimento Iene Vegane in merito all'installazione di reti - antintrusione posizione per. Gli attivisti ...... zanzare disturbatrici eche sporcano pavimenti e ringhiere . Tra gli animaletti più ... Indice dei contenuti 4 repellenti naturali perlucertole e gechi: inizia da naftalina e aglio ...Una poiana Harris sopra il cielo di Palazzo Spada pere risolvere i problemi connessi alla loro presenza massiccia, soprattutto in alcune zone della città. E' partito in questi giorni il progetto sperimentale contro l'invasione ...

Allarme piccioni, i dissuasori funzionano - Cronaca, Garlate La Provincia di Lecco

Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie per il trattamento dei dati personali. È possibile accettare o gestire le vostre sc ...Il Comune di Ovada sta sperimentando con successo un nuovo metodo non cruento per eliminare dal centro storico i troppi piccioni che lo invadono.