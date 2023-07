Allerta maltempo | in vista forti temporali con grandinate notturne

(Di mercoledì 12 luglio 2023) METEO. Le previsioni del tempo per la serata del 12 luglio e per la mattinata del 13 luglio indicano un peggioramento con pioggia e grandine, anche di medie dimensioni.

In particolare, dalla notte di oggi 12 luglio è segnalata anchegrandine, con chicchi di media grandezza. Ildovrebbe poi durare fino alla prima mattina di domani, giovedì 13 luglio, ...Dopo ilche ha interessato gran parte della Lombardia nelle prime ore di questa mattina, l'prosegue anche nelle prossime ore. Ancora, dalla mezzanottearancione Per la giornata odierna è stato emesso un documento di allertamento consultabile sulla pagina allertaLOM, in cui si evidenzia come già nel pomeriggio di ...Ilnon lascia Milano e la città si prepara a fare i conti con 'fenomeni temporaleschi intensi'. Dalle mezzanotte di giovedì 13 luglio è infatti in vigore un'meteo di criticità moderata - ...

Prosegue l’ondata di caldo in Italia che giovedì 13 luglio investirà soprattutto il Centro. Dieci le città per cui il ministro della Salute ha emesso un’allerta rossa: si tratta di Bologna, Campobasso ...VENEZIA - Dopo i temporali anche intensi tra la notte e il mattino odierni, che hanno interessato soprattutto le zone montane e pedemontane, tra la serata di oggi e quella di domani, giovedì 13, è pre ...