Alla ricerca della “luccicanza” e della leggerezza densa

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Tutte le idee che abbiamo sulla creazione come atto benedetto da una qualche forza divina, forse, sono esagerate. Secondo Mary Shelley, l’enfant prodige che a 18 anni ci consegnò un libro come Frankenstein, «la creazione non è un’invenzione dal nulla, bensì dal caos». Una teoria con la quale potrebbe essere d’accordo Walter Chiapponi, 45 anni sotto il segno del Toro, direttore creativo di Tod’s dal 2019. «La mia prima sfilata per il brand è stata il 21 febbraio 2020 (la data dell’accertamento del paziente 1 di Codogno, ndr). Pensa che caos può essere stato il mio inizio», dice mentre lo intervistiamo nel suo ufficio milanese, in un elegante edificio ottocentesco affacciato su Corso Venezia. «Il caos però, inteso non come schizofrenia di loghi e inseguimento di mille trend, ma come casualità degli eventi, è un concetto a me molto caro: per quella prima collezione avevamo pensato a un ...