Alla libreria Ubik una ‘storia’ di pirateria musicale VIDEO

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Presentato questo pomeriggio il volume “Mixed by Erry”. La storia dei fratelli Frattasio, è stata ‘raccontata’ presso la-LiberiTutti di Benevento (via Lungo Sabato Bacchelli). L’evento, organizzato dall’associazione Ossigeno ha voluto parlare della contraffazione, ricostruita secondo la vera epopea del falso che ha riempito di musicassette targate «Mixed by Erry» le bancarelle di mezza Italia. E’ un testo arricchito dtestimonianza diretta dei protagonisti di quegli anni, Luciano D’Angelo, il magistrato che indagò sulla loro attività, Enzo Mazza, oggi amministratore delegato della Fimi, e ancora tra gli altri, Peppe Vessicchio, Nino D’Angelo, Federico Salvatore e Marco Messina. I loro racconti contribuiscono a definire l’impatto di Mixed by Erry sulla citta? ...