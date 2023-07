Alis | convention a Manduria Rixi | Porti italiani strategici Grimaldi | Salvare gli incentivi per il mare

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 12 luglio 2023) “Isarannoper l’intero continente europeo. Nei prossimi anni si pensa ad una maggiore centralita’ del Mediterraneo, l’Italia e’ nel posto giusto e si deve attrezzare per fare in modo che i nostri scali possano diventare degli hub per la catena logistica continentale”. Lo ha detto Edoardo, vice ministro a Infrastrastrutture e tras, a margine di unanel Tarantino di, l’associazione della logistica e dell’intermodalita’ sostenibile presieduta dall’armatore Guido. “Questo vuol dire aiutare l’Europa a guardare piu’ verso il Mediterraneo – ha aggiunto-. Solo una gestione di una politica mediterranea attenta che faccia si’ che il nostrotorni ad essere ...