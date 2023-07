Alessia Marcuzzi contro gossip con Stefano De Martino | poi cancella tutto

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Con la presentazione dei palinsesti Rai 2023-2024 si sono riaccesi i pettegolezzi a proposito del triangolo (mai esistito) traDee Belen Rodriguez. Nella torrida estate 2020 si parlò di una relazione clandestina tra i due conduttori di Rai2, relazione smentita da entrambe le parti. Secondo lo scoop lanciato da Dagospia, questo flirt avrebbe contribuito alla separazione dalla Rodriguez annunciata tre anni fa. In occasione della conferenza stampa dei palinsesti della tv pubblica, i due sono apparsi seduti vicini.De, inoltre, non aveva la fede al dito e questo ha fatto gridare immediatamente all'ennesimo addio da Belen, crisi smentita dall'ex ballerino professionista di Amici nelle ultime ore. Dopo aver letto i...

Questa voltaha perso (giustamente) le staffe. E' bastato rivedere la conduttrice di Boomerissima seduta vicino al collega Stefano De Martino per riaccendere un vecchio gossip lanciato nel 2020 da ...per la prima volta ha fatto un commento su Stefano De Martino, poi ha cancellato ...Mentre le voci di una rottura tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono sempre più forti, in tanti stanno gettando la colpa su, tanto da andare a infastidirla anche sui suoi canali social ufficiali. Sarà stato per questo motivo che la conduttrice televisiva, probabilmente stanca per tutto il vociferare di ...

Alessia Marcuzzi e la verità su Stefano De Martino, la risposta piccata su Instagram: «Basta con questi film» ilmessaggero.it

“Basta film!”, Alessia Marcuzzi e De Martino: perché erano seduti vicini, arriva la foto con Belen ‘scaccia-crisi’, le ultime news.Alessia Marcuzzi per la prima volta ha fatto un commento su Stefano De Martino, poi ha cancellato tutto ...