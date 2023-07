Alessandria | esplode un silos in uno stabilimento | 10 operai travolti

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Undi cemento è esploso in unodi betonaggio in provincia di. La polvere rilasciata a seguito dell’esplosione ha travolto una decina di, le cui condizioni non sono gravi. Secondo quanto si apprende dalle informazioni diffuse dalla centrale operativa alessandrina del 118, glisono stati trasportati e smistati nei vari ospedali della zona. Losi trova sulla strada provinciale Tortona-Sale.

Una decina di operai sono stati travolti da una nube di cemento che si è sprigionata in uno stabilimento di Tortona, in provincia di, in seguito all' esplosione di un silo . I lavoratori feriti sarebbero otto, ma senza riportare gravi conseguenze: sono stati trasportati tutti in ospedale in codice giallo e nessuno in ...Un silos di cemento è esploso in provincia die la polvere di cemento ha investito una decina di operai. Nessuno sarebbe in gravi ...un silos, operai investiti da polvere di cemento ...Un silos di cemento è esploso in uno stabilimento di betonaggio in provincia di. La polvere rilasciata a seguito dell'esplosione ha travolto una decina di operai, le cui condizioni non sono gravi. Secondo quanto si apprende dalle informazioni diffuse dalla centrale ...

Alessandria, esplode un silos di cemento: 10 operai feriti Open

Gli operai sono stati trasportati in codice giallo in ospedale e non sarebbero in gravi condizioni, in corso di accertamento le cause dell'incidente ...Segui Tag24 anche sui social Un silos contenente cemento è esploso in uno stabilimento di produzione di calcestruzzo ad Alessandria. L’incidente è avvenuto durante il pomeriggio di martedì 11 luglio.