Alessandra Mastronardi a Gianpaolo Sannino | le nuove foto del matrimonio

(Di mercoledì 12 luglio 2023) A pochi giorni dalle nozze, celebrate a Capri l'8 luglio, l'attrice ha pubblicato sui social alcuni scatti inediti della cerimonia e della festa, ricordando il lieto fin di un amore nato quando era giovanissima e rimasto in stand-by per 17 anni

Alessandra Mastronardi pubblica le foto del matrimonio con Gianpaolo Sannino Sky Tg24

A pochi giorni dalle nozze, celebrate a Capri l'8 luglio, l'attrice ha pubblicato sui social alcuni scatti inediti della cerimonia e della festa, ricordando il lieto fin di un amore nato quando era gi ...In questi giorni Alessandra Mastronardi ha sposato il suo compagno Gianpaolo Sannino: arriva il commento di Elena Sofia Ricci ...