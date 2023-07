Alcaraz-Medvedev in tv | data | orario | canale e diretta streaming semifinale Wimbledon 2023

Perché ormai di fronte adc'è poco da stupirsi: gioca con la naturalezza e l'intelligenza ... La prossima, calendario alla mano, fa rima con Daniil. Che due anni fa proprio a Wimbledon ...... 7 - 6, 6 - 1 Donne Jabeur - Rybakina 6 - 7, 6 - 4, 6 - 1 Sabalenka - Keys 6 - 2, 6 - 4 Il programma delle semifinali Venerdì 14 luglio Sinner - Djokovic - ore 14.30 sul Centrale- ...Per entrambi sarà la prima semifinale sull'erba londinese

Diretta Wimbledon, Alcaraz batte Rune in tre set. Anche Medvedev in semifinale

Daniil Medvedev è per la prima volta in semifinale a Wimbledon. Nei quarti il russo, n.3 del mondo, ha piegato in cinque set e tre ore di gioco la resistenza dell'americano Christopher Eubanks. Punteg ...Negli altri due quarti di finale maschili, Alcaraz batte Rune in 3 set e trova in semifinale Medvedev, vincitore in 5 set sulla sorpresa del torneo Eubanks ...