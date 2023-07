Al vertice NATO | Zelensky | ' Nuove armi e invito nell' Alleanza in sicurezza'

(Di mercoledì 12 luglio 2023) su Tg. La7.it - Al via il secondo giorno deldell'Atlantica , a Vilnius , in Lituania. Dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla presidente della ...

Stoltenberg, oggi nuovo capitolo rapporti con Kiev . 'I risultati di questosono positivi, se avessimo avuto un invito ad aderire all'Alleanza sarebbero stati ideali, tuttavia si tratta di un successo per tutti noi, per l'Ucraina innanzitutto grazie alle garanzie ...Lo ha dichiarato il segretario generale della, Jens Stoltenberg , in conferenza stampa con Zelensky. Continua a leggere su Tg. La7.it - Al via il secondo giorno deldell'Alleanza ...'Il summit di Vilnius marca l'inizio di una nuova relazione con l'Ucraina. L'Ucraina è vicina allacome mai prima d'ora'. Così il segretario generale dellain conferenza stampa con il presidente ucraino Zelensky. Il leader di Kiev ha 'ringraziato tutti i leader che hanno offerto pacchetti di aiuti'. Tra gli incontri, Zelensky è impegnato in meeting ...

La Cina è al centro dell’attenzione al vertice Nato - Pierre Haski Internazionale

'Voglio discutere con i partner della Nato delle garanzie di sicurezza per l'Ucraina nel suo cammino verso la Nato'. Lo ha detto il ...durante la conferenza stampa congiunta con il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg al vertice dell'Alleanza a Vilnius."Sono grato al presidente americano Biden - ha aggiunto Zelensky - e a ...