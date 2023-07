Al vertice Nato gli alleati approvano piani segreti militari per fare fronte a un attacco russo | è la prima volta dalla Guerra Fredda

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Alla vigilia della conferenza di Monaco del 1938, quella in cui Francia, Gran Bretagna e Italia permisero alla Germania nazista di mettere le mani sulla pacifica Cecoslovacchia, il primo ministro britannico Neville Chamberlain si rivolse alla nazione via radio dicendo -parole testuali -: “Com’è orribile, fantastico, incredibile che qui si debbano scavare trincee e provare maschere antigas a causa di una lite in un paese lontano tra gente di cui non si sa nulla”. Ecco, i politici e ispesso – al di là dell’essere di corte vedute e meschini – sono più pronti a combattere ladi una o due generazioniche quella di dopodomani: con lapiù sanguinosa d’Europa dal 1945 che infuria in Ucraina, appena oltre i suoi confini orientali, l’Alleanza Atlantica, che immaginiamo sempre all’avanguardia e ...