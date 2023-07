(Di mercoledì 12 luglio 2023) 1779: Antoniosi trova in, ed è Antonioed è devotissimo (va continuamente a messa), eppure non riconosce il. Vede tre ecclesiastici avanzare ma ce ne sono tanti di ecclesiastici in... Insieme ai suoi accompagnatori credeva “fosse forestieri che si portassero a vedere il Museo, ma avicinatossi vidimo che quello che aveva il capello rosso aveva anco le scarpe e il vestito come un frate, allora scoperssimo che quello era il...”. E’ un appunto in italo-veneto contenuto nei preziosi “Quaderni di viaggio”, pubblicati ora da Historica. Nel 1779seilledel. Ledel ...

...la foto storica in cui Benito Mussolini e Adolf Hitler osservano una scultura in marmo di, ... creando dei cortocircuiti mentali capace di portare lo spettatore a riflettere sul suo. ...... che vede la Fondazione attiva nel territorio palermitano sin dal 2021, segna il primodi un ... Brescia Sofonisba Anguissola e Lattanzio Gambara e poi Appiani,, Thorvaldsen e Hayez, sono ...... o ancora semplicemente dimenticata nel corso del. Il libro è come una caccia al tesoro in ... diventata un caso mondiale, di un nuovo Caravaggio a Madrid al busto diritrovato in una ...

Al tempo di Canova, nemmeno se frequentavi il Vaticano conoscevi le sembianze del Papa Il Foglio

Le sembianze del Papa non importavano molto al tempo della Cristianità, quando importavano le sembianze di Cristo. In questo tempo invece tutti sanno tutto del Papa, compresi gli artisti atei gesuitic ...Esposte 255 opere su un totale di duemila e che poi ruoteranno. Da Ai Weiwei a Manara e a ritroso fino alla prima in assoluto ...