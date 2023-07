Al Nassr | bloccato il mercato da parte della Fifa

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Il club saudita non potrà tesserare nessuno per le prossime tre finestre di calcio, ma c'è un modo per risolvere tutto...

Ora è tutto. Lo ha annunciato la Fifa, che ha sanzionato il club per un fatto risalente a pochi anni fa. C'entra infatti la cessione di Ahmed Musa dal Leicester a proprio l'Al, con ......dell'Al, ma nella stagione 2018/19 è stato fondamentale per la vittoria del campionato. Ma la squadra non ha ancora versato la cifra pattuita agli inglesi. Per questo la Federazione ha...Cordaz, secondo recenti indiscrezioni, sarebbe dovuto finire all'Alcon Brozovic, ma l'affare è adesso, considerato lo stop al mercato imposto dalla Fifa al club saudita. All'Inter ...

