Ainett Stephens ricorda Il Mercante In Fiera e parla di Pino Insegno

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Ha fatto molto discutere l’intervento cheha fatto suin merito al ritorno de IlInsu Rai2. In sostanza le ha dato della vecchia per quel ruolo. “Ovviamente ci sarà anche la Gatta Nera, la stiamo cercando.è diventata un po’ più grande, sono passati tanti anni, resta indimenticata icona di quel programma. Lei non ci sarà. Ci sarà un altro tipo di scelta. Bisogna sempre cercare di cambiare un minimo le cose perché sono passati 15 anni”. Ma se da una parteha usato parole poco eleganti per annunciare il non-ritorno dellain quel ruolo,intervistata nel programma EssereNero un po’ di mesi fa lo ha definito esilarante. “La ...

In questa occasione ha subito annunciato che nel quiz dell'access prime time della seconda rete ci sarà anche la famosa gatta nera, aggiungendo però che non sarà più: Quest'ultimo ha ...A distanza di 17 anni il conduttore riproporrà quel quiz nel preserale di Rai2, ma al contrario della storica edizione non tornerà, alias la Gatta Nera, che fece sognare moltissimi ...Marco Zonetti per Dagospiapino insegno 2 A volte ritornano. Ci voleva la nuova Rai meloniana con Marcello Ciannamea (in quota Lega) alla guida dell'Intrattenimento Prime Time per riesumare dalle tombe del tempo ...

Pino Insegno e il nuovo Mercante in Fiera: Ainett Stephens non ci ... Fanpage.it

Pino Insegno ha deciso di tagliare fuori Ainett Stephens dal Mercante in Fiera. Il motivo della decisione ha spiazzato il pubblico.A settembre ritornerà su Rai2 con il rinnovato format del “Mercante in Fiera” e annuncia che il programma è alla ricerca di una nuova ...