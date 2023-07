Ainett Stephens fuori da Il Mercante in Fiera | il suo commento

I telespettatori si ricorderanno sicuramente la bellissimache, con una tutina in lattice nera super attillata e i capelli ricci voluminosi, accompagnava i partecipanti nel lungo ...A proposito di innovazione, Il Mercante in Fiera potrà ancora contare su una figura iconica, la Gatta Nera , ma non sarà: "La stiamo cercando.è diventata un po' più grande, ...Ha fatto molto discutere l'intervento che Pino Insegno ha fatto suin merito al ritorno de Il Mercante In Fiera su Rai2. In sostanza le ha dato della vecchia per quel ruolo. Ma se da una parte Insegno ha usato parole poco eleganti per annunciare il ...

Pino Insegno e il nuovo Mercante in Fiera: Ainett Stephens non ci sarà, cerchiamo una nuova Gatta Nera Fanpage.it

I nuovi palinsesti Rai sono stati svelati e i telespettatori non vedono l'ora di poter vedere alcuni programmi che ritornano dal passato, come nel caso del Mercante in fiera, che ...Il conduttore ha svelato alcune novità del suo game show, che torna in onda 17 anni dopo la prima edizione. Ma scivola sulla sua ex compagna d'avventura.