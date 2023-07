Agropoli | il 18 agosto la rievocazione storica del duca di Calabria

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ ufficiale la data della seconda edizione delladedicata ad Alfonso D’Aragona,di, durante la sua visita ad, avvenuta durante la ristrutturazione del Castello, sul finire del 1500. Venerdì 18, dalle ore 20,30, partirà da Piazza della Repubblica un corteo solenne in abiti d’epoca, a cura dell’Associazione Armicuci, accompagnato dal gruppo degli Sbandieratori dei Feudi del Cilento, dai trombonieri e da altri spettacolari artisti, i quali raggiungeranno il Borgo Antico di. Nell’affascinante location del Castello Angioino – Aragonese, alle ore 22,00, prenderà il via lo spettacolo rievocativo vero e proprio, nel segno di una rinnovata tradizione culturale ed artistica, che allieterà ...

... Pollica, Bacoli, Santa Maria di Castellabate, Meta, Vico Equense, Sorrento,e Paestum, ... come quello di, maggiormente dedicato alle ferie e alle vacanze turistiche. L'indice integra ...... che si prospetta di diventare ancora più complicata ad, in piena estate, nel mezzo del clou ...Giffoni presenta 'Pier Paolo Pasolini e i suoi 100 volti' 10 Luglio Zerottonove, scontro ...... Pollica, Bacoli, Santa Maria di Castellabate, Meta, Vico Equense, Sorrento,e Paestum, ... come quello di, maggiormente dedicato alle ferie e alle vacanze turistiche. L'indice integra ...

Agropoli: ecco il programma degli eventi estivi Info Cilento

StampaPronto il programma degli eventi dell’estate 2023 ad Agropoli, organizzato e promosso dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi. Diverse le location che ospiteranno m ...Pronto il programma degli eventi dell’estate 2023 ad Agropoli, organizzato dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi. Diverse le location che ospiteranno manifestazioni ed ...