Agronomi senza frontiere | a Pietraroja il secondo workshop montano | Come recuperare i suoli

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 12 luglio 2023) La qualità del suolodell’area del Titerno tende a variare in correlazione all’uso del terreno in altitudine ed all’aggressività delle acque di ruscellamento. In particolare, laddove i terreni dedicati al pascolo non subiscono l’erosione delle acque, è in evidenza una maggiore predi suolo con rilevante quantità di materia organica, indispensabile per una proficua attività agricola e zootecnica. E’ il risultato del” a, nell’ambito del progetto “Re.Qual.Sol. –e Salvaguardare la Qualità dei”, elaborato dall’“Associazionedella Campania”. L’evento si è svolto in località Colle della Corte, in collaborazione con le ...