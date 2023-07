AEW | La Warner Bros spinge per avere piu’ PLE

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Oggi vi abbiamo raccontato dell’accordo che ci sarebbe per il rinnovo di contratto tra la AEW e la WBD per la partnership televisiva. La AEW si sta impegnando con molti show di livello e gli appunamenticomunemente definiti come PPV portano soddisfazioni alla compagine di Tony Khan. Ci sarebbero degli aggiornamenti in merito al calendario degli eventi della federazione di Jacksonville. Il fatto Stando alle parole di Sean Sapp, la WBD starebbe quasi “imponendo” alla AEW di portare semprePLE nel proprio calendario, addirittura si parla di una base quantomeno mensile. Staremo a vedere come evolverà la situazione.

Aggiornamenti sul rinnovo TV della AEW Tuttowrestling

Oggi vi abbiamo raccontato dell'accordo che ci sarebbe per il rinnovo di contratto tra la AEW e la WBD per la partnership televisiva. La AEW si sta impegnando con molti show di livello e gli appunamen ...Warner Brothers Discovery is reportedly looking to have AEW expand their PPV schedule, with the possibility of AEW now running a PPV once a month ...