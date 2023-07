AEW | Brian Pillman Jr non fa più parte della compagnia | nessun rinnovo per lui

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Il rosterAEW si è arricchito nel tempo, arrivando ad essere decisamente “oversize” primacreazione di uno show per la ROH e soprattutto di Collision, occasione per molti atleti di uscire dalla “naftalina”. Tony Khan fino ad ora non ha quasi mai adoperato la “forbice” dei licenziamenti, ma, come business impone, si cominciano a valutare quali atleti col contratto in scadenza conviene tenere. Un destino segnato Da qualche giornoJr. non figura più nella pagina web del rosterAEW. Secondo quanto raccolto da PW Insider ciò è dovuto alla scadenza naturale del suo contratto, che non è stato rinnovato dalla. La Superstar di seconda generazione ha combattuto l’ultimo match a maggio in un house show, mentre in televisione non si vedeva da ...

