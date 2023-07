Adolescenti | come nascono gli atteggiamenti aggressivi in ragazzi e ragazze

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Ultimo giorno di scuola. Idelle scuole medie interpretano questo momentouna festa. Sono incontenibili, si galvanizzano vicendevolmente, alcuni hanno portato dei piccoli petardi che provocano soprattutto rumore e cominciano a lanciarli. Nel gruppo si sta determinando il caos e i professori, i bidelli e il preside non sono in grado di contenere l’orda. Si decide di chiamare i carabinieri che finalmente, forse per la suggestione e il timore che incute la divisa, riescono a riportare la calma. Questa storia di ordinaria difficoltà nella gestione dei pre, accaduta recentemente, mi faceva ripensare ai miei anni di scuola. Durante le elementari ricordo con un certo fastidio, anche se per fortuna essendo molto bravo non cadevo nelle sue grinfie, un maestro che picchiava (cucchi in testa, tirate di capelli e ...