Addio a Milan Kundera | scompare il gigante della letteratura

(Di mercoledì 12 luglio 2023), romanziere e saggista ceco, è morto all'età di 94 anni. La notizia è stata data dai mediaRepubblica Ceca. Lo scrittore, autore di romanzi che hanno cambiato ladel Novecento, a partire dal più noto 'L'insostenibile leggerezza dell'essere', è stato più volte candidato al Premio Nobel per la, senza mai vincerlo.era molto riservato e non amava rilasciare interviste: era nato a Brno il 1º aprile 1929.

Aveva 94 anni. Il romanziere ceco si era stabilito in Francia negli Anni '70. Più volte candidato, non ebbe mai il Premio Nobel per la letteratura ...È morto a 94 anni lo scrittore ceco Milan Kundera. Aveva esordito come poeta (L’uomo è un grande giardino, 1953; Monologhi, 1957) ottenendo poi un vasto successo con le serie di novelle Amori ridicoli ...