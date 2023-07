Addio a Milan Kunder | 5 libri che tutti dovremmo leggere

Leggi su dilei

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Morto a 94 anni lo scrittore di origini cechea, tra le penne più brillanti e autentiche della letteratura del ‘900, aveva 94 anni. A dare la notizia è stata la televisione pubblica ceca, ?eská televize, seppur il letterato vivesse in Francia ormai da quasi cinquant’anni.a fu autore di dieci romanzi, per poi ritirarsi volontariamente dal mondo letterario: sei in ceco, sua lingua natale, e sei in francese, terra di adozione. A lui si deve uno dei capolavori indiscussi del secolo scorso, L’insostenibilezza dell’essere, tra ipiù venduti di sempre in Italia, successo mai replicato della casa editrice Adelphi. Notizia in aggiornamento