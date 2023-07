(Di mercoledì 12 luglio 2023) È morto a 97, ilnoto per aver disegnato i. L’artista era da tempo ricoverato in una Rsa di Roma, dove si è spento due giorni fa. Lavorò fino alla pensione nel Genio Civile senza però mai allontanarsi dal disegno, e alla fine degli’50 fu l’autore della segnaletica stradale del Codice della strada del 1959, che ancora oggi in parte troviamo sulle nostre strade. Sempre frutto della sua creatività è stata l’idea dei pannelli a messaggio variabile che comunicano agli automobilisti informazioni in tempo reale sulla viabilità e sul traffico. Tra le sue creazioni ci sono il cartello della mucca (pericolo attraversamento animali), quello del cervo che salta e quello dell’albero con il fiammifero (rischio incendi). Di ...

I disegni diJocca li abbiamo visti tutti migliaia di volte e chiunque abbia una patente li ha perfino studiati. Perché l'artista, scomparso a 97 anni, è stato l'autore di tutta la segnaletica del Codice ...È morto lo scorso 9 luglio a 97 anni in una Rsa di Roma, dove era ricoverato da tempo,Jocca, fumettista e disegnatore le cui opere sono sotto gli occhi di tutti. Jocca è infatti il 'papà' ...È morto a 97 anniJocca, il fumettista noto per aver disegnato i cartelli stradali . L'artista era da tempo ricoverato in una Rsa di Roma, dove si è spento due giorni fa. Lavorò fino alla pensione nel Genio ...

Addio a Michele Jocca, il fumettista che disegnò i cartelli stradali: aveva 97 anni Sky Tg24

Si è spento a 97 anni. Da giovane, durante la guerra, fu renitente alla leva e per questo condannato a morte. Rifugiatosi a Roma, iniziò la carriera da ...Addi dolorosi, conferme meritate e tanta voglia di ritornare nel calcio professionistico dopo un anno di purgatorio. Il Catania getta le basi per la prossima Serie C.