Ad Amorosi la presentazione del progetto del ‘Polo della dieta mediterranea’

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiSarà presentato il contenuto del‘Valle Telesina: crocevia dei sapori mediterranei. Una terra dal ricco paniere Pat‘. L’appuntamento è programmato ad(presso l’Auditorium Comunale) per venerdì 14 luglio, alle ore 21.00. Prevista la partecipazione di Adele Iadevaia (dietologa) e dei sindaci delle nove realtà che partecipano al: Carmine Cacchillo (, ente capofila), Giovanni Parente (Cerreto Sannita), Clemente Di Cerbo (Dugenta), Nino Lombardi (Faicchio), Pasquale Viscusi (Frasso Telesino), Rossano Insogna (Melizzano), Francesco Maria Rubano (Puglianello), Pompilio Forgione (Solopaca), Giovanni Caporaso (Telese Terme). L’incontro sarà moderato dal giornalista Pasquale Carlo. L’iniziativa rientra nell’ambito delle azioni mirate alla promozione ...

Noi usiamo i cookies e altre tecniche di tracciamento per migliorare la tua esperienza di navigazione nel nostro sito, per mostrarti contenuti personalizzati e annunci mirati, per analizzare il traffi ...