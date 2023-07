Accordo Pier Silvio-Elkann | Mediaset | clamorosa svolta dopo la morte del Cav

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Si chiude la guerra dei diritti tra il gruppo Gedi e, il tutto a poche settimane dalladiBerlusconi. La notizia la dà Franco Bechis su Open, laddove si legge: "Con una transazione avvenuta qualche settimana fa si è chiusa la guerra dei diritti tv fra il gruppo Gedi e RTI-MFE, ed è finalmente pace fra i Berlusconi jr e John. Secondo quanto risulta a Open infatti Gedi ha pagato quanto concordato a RTI-MFE, con l'impegno di entrambi i contendenti alla riservatezza sul valore economico del patto". Il caso riguardava l'utilizzo secondo i Berlusconi illegale di alcuni estratti di trasmissioni: le violazioni contestate risalivano all'epoca in cui il gruppo era ancora controllato da Carlo De Benedetti. Non è chiara, aggiunge Bechis, l'entità della cifra corrisposta per ...

