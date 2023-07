Accoltellò una turista israeliana a Termini | clochard polacco condannato a 7 anni e mesi di carcere

(Di mercoledì 12 luglio 2023)a settee quattro, al termine di un procedimento svolto con rito abbreviato, Alexander Chomiak, il 24enne che il 31 dicembre scorso ha accoltellato unaalla stazionedi Roma. Lo ha deciso il gup della Capitale. Nei suoi confronti l’accusa è di tentato omicidio e porto di arma impropria. Il pm aveva chiesto una condanna a 8. Secondo una perizia psichiatrica disposta dal giudice l’imputato è risultato capace di intendere e di volere al momento dell’aggressione. L’aggressione di San Silvestro Identificato subito come il responsabile dell’accoltellamento di Abigail Dresner, per Chomiak il 31 dicembre si era ipotizzata anche un’ipotesi razziale, visti i simboli ebraici sullo zainetto della ragazza, ma la polizia gli ...

L'accusa aveva chiestocondanna a 15 anni di reclusione. Quel 22 febbraio del 2022 la giornata di sangue che aveva visto protagonista l'imputato era iniziata a Morciano quando, accecato dalla ...In tutto, insieme agli altri adepti,la donna quarantuno volte. Sulla pancia del marito ... C'era statafesta organizzata dalla giovane attrice Sharon Tate, 26 anni, da poco sposata con ...... Vania e Valeriano, aggrediti nei giorni scorsi da due ragazzi a seguito dilite per futili ... lite per un lettino: bagnino accoltellato da un 16enne, è grave Leggi Ancheprof ad ...