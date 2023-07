(Di mercoledì 12 luglio 2023) Il confine tra amore e accettazione c’è ed è reale,se spesso lo confondiamo. I limiti diventano quasi invisibili, e questo accade soprattutto quando a guidarci verso di questi sono le nostre emozioni. Superarli o non tenerli in considerazione, però, ci espone a grandi rischi. Se l’amore, infatti, ci riempie e ci arricchisce, l’accettazione rischia di trasformarsi in sopportazione e sacrificio, due sentimenti questi che nulla hanno a che fare con il prendersi cura di sé. Oggi viviamo nell’epoca dell’accettazione, o almeno è questa la tendenza mainstream che viene promossa e diffusa dai mass media. Parole come “inclusività” sono entrate a tutti gli effetti nell’ordine del giorno e in fondo va benissimo così se il desiderio comune è quello di lasciare alle future generazioni una società decisamente migliore rispetto a quella che abbiamo costruito noi e chi ci ha ...

Il Pd a guida Schlein ha spinto per faranche agli altri partiti la cifra di 9 all'ora . ... sulla base di riscontri oggettivi sulmercato del lavoro.... aavviso, un po' avventuristiche (leggi strategie di industrializzazione top - down e ...Non è che in cambio dell'industrializzazione i nostri politici del tempo hanno dovutoaltro ...... e noi non possiamo piùche l'Italia sia divisa in due', ha dichiarato il Ministro dell'... 'Abbiamo il dovere morale di ricomporre il sistema scolastico e formativo nelPaese, per dare ...

Accettare il nostro corpo va bene, ma dobbiamo anche amarlo DiLei

I nuovi palinsesti Rai sono stati svelati e i telespettatori non vedono l'ora di poter vedere alcuni programmi che ritornano dal passato, come nel caso del Mercante in fiera, che ...Prosegue incessante il poliedrico calendario di concerti promosso in tutta Italia e in quasi 30 Paesi del mondo dal Cidim - Comitato Nazionale Italiano Musica (uno dei soci di Aiam - ...