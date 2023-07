Abodi fa notizia in Francia | «Parla di ostentazione dell’Lgbt e non della libertà sessuale delle persone»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Le dichiarazioni dia Radio 24 dopo l’annuncio del ritorno in Italia di Jakub Jankto sono arrivate anche ai media francesi. In particolare, Rmc scrive: “Il ministro italiano dello Sport, Andrea, ha creato polemiche dopo aver menzionato l’omosessualità di Jakub Jankto, che giocherà di nuovo per la prima volta in Italia dal suo coming out. Poi si è difeso, assicurando che «l’identità di tutti va rispettata». Il ritorno di Jakub Jankto in Serie A ha fatto discutere molto in Italia. A pochi mesi dal suo coming out, il nazionale ceco dovrebbe accasarsi al Cagliari, promosso in Serie A. I commenti dihanno suscitato un’ondata di indignazione nella sfera politica italiana.” In seguito sono arrivate altre precisazioni da parte del Ministro: “fa parte di un governo di destra guidato dal Partito Fratelli ...