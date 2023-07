I leader dell'Alleanza atlantica e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky arrivano alla tavola rotonda nel secondo e ultimo giorno del summit Nato a, in Lituania. Il presidente ucraino viene salutato calorosamente dal presidente americano Joe Biden, dal primo ministro britannico Rishi Sunak, dal segretario della Nato Jens Stoltenberg e dal ...

A Vilnius la "roundtable" del consiglio Nato-Ucraina - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Roma, 12 lug. (askanews) - I leader dell'Alleanza atlantica e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky arrivano alla tavola rotonda nel secondo ...King Charles III and US President Joe Biden in the Grand Corridor at Windsor Castle. Andrew Matthews/WPA Pool/Shutterstock President Joe Biden was unable to attend King Charles III’s coronation — but ...