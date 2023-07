A Grottaglie la “Mietitura del grano” all’antica con “Azioni di Menti”

Leggi su tarantinitime

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Tarantini Time Quotidiano “del” sarà una grande festa nell’aia per far ritornare indietro nei secoli bambini e ragazzi, quando ilveniva coltivato senza la chimica e laera il momento gioioso in cui gli agricoltori ricevano il premio di un anno di duro lavoro nei campi. Protagonista sarà ilche, simbolo di abbondanza e di fecondità, rappresentava l’elemento principale della dieta mediterranea, oggi alla moda e valorizzata dai dietologi, un tempo l’unica che si poteva permettere chi coltivava la terra. Alle ore 17.30 di DOMANI giovedì 13 luglio si terrà, presso l’Azienda Agricola “Roberto Guarini”, asulla Strada Provinciale n.86 per San Marzano, la manifestazione “del” con ingresso ...