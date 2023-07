A 40 minuti di Roma c’è “un’isola” del divertimento | potrai provare l’emozione del tuffo nel vuoto a bordo di un gommone

Leggi su funweek

(Di mercoledì 12 luglio 2023) L’estate 2023 di Cinecittà World è sempre più ricca di novità e imperdibili appuntamenti: tra le immense sorprese di Aqua World e il campionato di fuochi d’artificio, il parco divertimenti è pronto ad accogliere chiunque lo vorrà in un vortice di emozioni. LEGGI ANCHE: — Aha aperto il luminoso Paese delle Meraviglie:vivere la favola dal vivo in uno dei luoghi più incantevoli della città Vortex e Boomerang a Cinecittà World: le novità 2023 Aqua World, l’area acquatica del parco di Cinecittà World, dallo scorso 7 luglio vede l’ingresso di due meravigliose novità: gli scivoli Vortex e Boomerang, appena inaugurati alla presenza di Antonino, fresco vincitore di Tale e Quale Show. Cinecittà World presenta il Vortex, la sua grande novità per il 2023. Questa incredibile attrazione offre un’esperienza emozionante a ...