5 alberi per avere sempre ombra in giardino

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 12 luglio 2023)une poterne godere nelle giornate estive è una gioia per tanti. Ma per farenon sono indispensabili solo tende e ombrelloni. Infatti, esiste un metodo tutto naturale che rende l’esterno delle abitazioni più bello e riparato: gli. Glisono fonte di ossigeno, assorbono anidride carbonica e fanno bene anche agli occhi per la spettacolarità con la quale si presentano. Ma tra tutte le loro splendide funzioni, gli arbusti ne svolgono anche una pratica. Ovvero, possono procurareine consentire dei rilassanti pomeriggi all’aperto anche in estate. Infatti, rispetto ad un ombrellone o ad una tenda da sole, glisvolgono una non trascurabile funzione in più: la frescura. Solo le fronde degli ...