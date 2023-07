4 novembre | da Senato via libera a legge per ripristino festa

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 12 luglio 2023) E' la giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate L’Aula delha dato il viaal ddl suldella festività nazionale del 4, quale Giornata dell’Unità nazionale delle forme armate. A votare a favore 102, nessun contrario e 28 astenuti. Il testo di iniziativa delre di Forza Italia, Maurizio Gasparri, si articola in 4 articoli. Il primo prevede che “La Repubblica riconosce la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate. A decorrere dal 2023 la celebrazione della Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate ha nuovamente luogo il 4di ciascun anno”. “Sono contento che non ci sia stato alcun voto contrario, come nel voto di ieri, che questo serva a ricordare tutti i soldati della prima guerra mondiale, che come ha detto ...