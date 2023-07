10 segreti per trasformare piccole terrazze in oasi di fascino

Leggi su nonewsmagazine

(Di mercoledì 12 luglio 2023) I terrazzi sono un tesoro nascosto nelle case. Nonostante lo spazio sia limitato, progettando e scegliendo gli accessori giusti anche i terrazzi più piccoli possono diventare accoglienti e affascinanti. In questo articolo puoi scoprire le tante idee di decorazione a cui ispirarti per sfruttare al massimo lo spazio di un terrazzino. Dalla scelta dei mobili all’illuminazione fino alle piante, scopri come creare un’all’aperto. Pianificazione e ottimizzazione Il segreto vincente perun terrazzo risiede nella accurata pianificazione e nella sapiente disposizione degli elementi chiave. Prima di iniziare con l’ottimizzazione dello spazio, valuta le dimensioni e la forma del terrazzino. Per farlo, bisogna prendere attentamente le misure e tenere conto dei limiti dello spazio Successivamente, dobbiamo pensare all’uso che daremo al terrazzino. ...