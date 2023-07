10 idee per l’estate a cui non avevi pensato

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Caldo torrido e temporali improvvisi: sembra che2023 sia finalmente arrivata. Sogniamo isole greche con barchette colorate, il mare blu della Sardegna, scampagnate in alpeggio tra mucche e prati verdi. Il lavoro costringe però a stare ancora in ufficio con l’aria condizionata e ad archiviare questi paesaggi bucolici almeno fino all’arrivo delle agognate ferie. Nonostante questo le iniziative in città o poco fuori che si propongono di allietare questa attesa sono sempre più numerose e variegate, esperienze uniche e più o meno memorabili, da fare in giornata o nel weekend. Noi di Gastronomika abbiamo raccolto alcune delle più idilliache, insolite e svariate. Partiamo! Onest on the roadLe due fondatrici dell’insegna milanese, Lea Pedrinella e Lorenza Licciardello, propongono una novità che vedrà il loro «nido» spostarsi temporaneamente da via Turroni 2 verso ...