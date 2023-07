1 italiano su 3 ha sperimentato cambiamento climatico nel suo quartiere

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 12 luglio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Gli italiani sono i più preoccupati in Europa in merito alle conseguenze che l’effetto serra può produrre sulle generazioni future. Inoltre, il 79% dei nostri connazionali dichiara di avere un buon grado di conoscenza in merito alla sfida del: più dei cittadini svedesi, spagnoli, francesi e inglesi ma meno dei tedeschi e dei polacchi, che sono in assoluto i più informati del Vecchio Continente. E, ancora, il 67% degli italiani ha avuto esperienza diretta nel propriodegli effetti del mutamentonegli ultimi dodici mesi. E’ quanto emerge dal rapporto “Gli italiani e il mutamento: un barometro eco-sociale”, a cura di Maurizio Ferrera, professore ordinario di Scienza politica all’Università Statale di Milano, e promosso da Fondazione ...