Zuliani contro De Luca | “La Juventus rispetta le regole | ma a Napoli c’è memoria corta”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 11 luglio 2023) Il giornalista Claudioha replicato alle parole del presidente della regione Campania, Vincenzo De, riguardo alla. Il giornalista Claudio, attraverso un post su Twitter, ha voluto rispondere al presidente della regione Campania, Vincenzo De, dopo le parole pronunciate da quest’ultimo a margine dell’evento in occasione della presentazione delle nuove maglie della SSC. “L’immagine legata alla vittoria delè stata di promozione di tutto un mondo, di tutta una comunità. Abbiamo fatto feste per mesi perché chiaramente la cosa è stata vissuta come un momento di emancipazione, perfino di vendetta positiva rispetto alle immagini di un’altra squadra che ha compiuto un gesto che era la negazione della sportività: noi in pieno ...