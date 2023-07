Gli addii di Piotre Hirving Lozano, in tal senso, non rappresenterebbero una clamorosa sorpresa. Abbiamo giocatorifine del loro percorso, a un anno dalla scadenza e devo decidere se ...Possono andar via invecee Politano (piaccionoLazio). In entrata si seguono il giapponese Itakura (il nuovo Kim) e lo svedese Karlsson dell'AZ (per Lozano). La Roma invece attende ...Portare un calciatorefine del contratto è, ormai, per i procuratori senza scrupoli, una ... potrebbero ripetersi pere Lozano . Di riduzione dell'ingaggio, probabilmente, non se ne ...

Zielinski alla Lazio al posto di Milinkovic-Savic: le richieste del Napoli Virgilio Sport

Piotr Zielinski ha il contratto in scadenza nel 2024, piace alla Lazio ma potrebbe ripartire anche lui dall'Arabia Saudita ...Non solo Zielinski, ritenuto dalla Lazio l'erede ideale di Milinkovic-Savic. Sarri ha dato l’ok all’acquisto di Politano ...