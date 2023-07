(Di martedì 11 luglio 2023) Il presidente ucraino Volodymyr, sul suo canale Telegram dichiara che l'incertezza sul futuro di Kiev nell'Alleanza incoraggia la Russia a continuare la guerra, e sottolinea: «È inaudito e assurdo che non ci sia un calendario né per l'invito né per l'adesione dell'allae che si aggiungano strane formulazionie condizioni anche solo per l'invito». «Rispettiamo i nostri alleati - scrive il leader ucraino che si sta recando a Vilnius -. Apprezziamo la sicurezza condivisa. E apprezziamo sempre una conversazione aperta. Ma anche l'merita rispetto».

... lo scrive il presidente ucraino, Volodymyr, sul suo canale Telegram, nel quale dice anche che l'incertezza sul futuro di Kiev nell'Alleanza incoraggia la Russia a continuare la guerra. "...Lo scrive il presidente ucraino Volodymyr. 11 lug 12:04 Nato, Russia: l"Adesione ucraina ... 11 lug 12:02 Ucraina: 14 generali russi sostengono PrigozhinPutin Il segretario del ...... 'benedetta' anche dallo stesso Joe Biden che si dice "d'accordo sul linguaggio sulla possibilità per l'Ucraina in futuro di aderire alla Nato",si scatena sui social. "Apprezziamo i nostri ...

Zelensky contro la Nato, 'assurdi i rinvii sull'Ucraina' - Ultima Ora Agenzia ANSA

"E' inaudito e assurdo che non ci sia un calendario né per l'invito né per l'adesione dell'Ucraina alla Nato e che si aggiungano strane formulazioni sulle condizioni anche solo per l'invito" : lo scri ...In viaggio verso il summit di Vilnius il presidente ucraino contesta la formula trovata per schivare l’adesione dell’Ucraina e mettere d’accordo tutti: è ...