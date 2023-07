Zara Phillips e Mike Tindall | felici | innamorati e uniti… anche dall’armocromia

(Di martedì 11 luglio 2023) Il segreto di un’unione felice? A guardaresembra essere l’armocromia. O, quantomeno, se l’uso dei colori non è la garanzia totale del buon funzionamento di una coppia, certamente a tale scopo contribuisce parecchio. A fare questa considerazione è stata l’esperta di moda e royal Eliza Scarborough, autrice di un articolo per il Daily Mail nel quale ha evidenziato la straordinaria sincronia cromatica della figlia della principessa Anna e del marito. Basta guardare le foto qui sotto e nella gallery per rendersene conto: se lei indossa un abito viola, lui ha la cravatta dello stesso colore. Se lei ha un cappellino fucsia, lui sceglie un dettaglio coordinato. A volte si compensano, altre giocano di contrasti. L’effetto, ...

Zara e Mike Tindall sono felici e innamorati. Ad unirli, però, c'è anche l'armocromia.