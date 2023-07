(Di martedì 11 luglio 2023) Durante il Money In The Bank Premium Live Event,ha attaccatonegli ultimi istanti del match, portando Raquel e Morgan a capitalizzare per riconquistare i WWE Women’s Tag Team Titles. Come si è visto nella puntata di questa settimana di Monday Night Raw,hanno avuto una breve colluttazione all’interno del ring, dove quest’ultima ha avuto la meglio nello scontro. Voglio più spazio! Dopo la conclusione della puntata, lasi è sfogata su Twitter lamentandosi del fatto che l’ex UFC non le permette mai di avere il suo spazio all’interno della compagnia. Per la cronaca,è attualmente impegnata in una faida condopo che lal’ha tradita a Money ...

...diBaszler Si chiude nel peggiore dei modi l'amicizia storica tra Ronda Rousey e... Money in the Bank: le nostre interviste alle stelle dellaGunther supera Riddle... ma Drew è tornato!...WrestleMania: quando laincontra Hollywood lo spettacolo è assicurato Seth "Freakin" Rollins vs ... e un match valevole per i Women's Tag Team Championship: le campionesse Ronda Rousey e......diBaszler Si chiude nel peggiore dei modi l'amicizia storica tra Ronda Rousey e... Money in the Bank: le nostre interviste alle stelle dellaGunther supera Riddle... ma Drew è tornato!...

WWE: Shayna Baszler si sente offuscata dalla continua presenza di Ronda Rousey Zona Wrestling

WWE Network Peacock subscribers were treated to a whirlwind of excitement. Classic content and the electrifying Money in the Bank weekend filled thei ...Chelsea Green and Sonya Deville will challenge Liv Morgan and Raquel Rodriguez for Women’s Tag Title on the next edition of Monday Night show.