WWE | Malcontento tra i sei protagonisti del ME di Raw

(Di martedì 11 luglio 2023) La puntata di RAW ha visto comedel main event il Judgment Day che ha affrontato Zayn, Owens e Seth Rollins. Il match si è concluso con Finn Balor che ha schienato Sami Zayn e proprio in quel preciso istante, stando a quanto riportanto da RingSideNews, sono accadute delle “tensioni” reali tra i sei uomini. Il fatto Le discussioni sono state diverse. In primis riguardano l’esecuzione di determinati spot che sono stati definiti “goffi”. La colpa del tutto è stata attribuita al fatto che ci sono state delle modifiche all’incontro all’ultimo secondo e questo avrebbe provocato il flusso ed il cordinamento del match. Le discussioni fra i vari wrestler non sono fortunatament sfociate in unfisico e il tutto è finito in breve anche se a molti degli interessati non è piaciuto l’andamento della situazione.