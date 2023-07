WWE: Giovanni Vinci delude Gunther e Ludwig Kaiser, forti tensioni nell’Imperium Zona Wrestling

Nell'episodio di stanotte, due superstar sono tornate alla vittoria. Si tratta di Drew McIntyre, che non vinceva dal tag team match in coppia con Sheamus il 31 Marzo e The Miz, che non vinceva dal 19 ...Secondo quanto riportato da Fightful Select, con trascrizione di WrestleTalk, Triple H era assente dal backstage di Monday Night Raw questa settimana. Diverse persone dietro le quinte hanno raccontato ...