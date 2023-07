(Di martedì 11 luglio 2023) Bigvenne licenziato dalla WWE nel corso del 2018. Ai tempi era alle prese con seri problemi di dipendenza da sostanze alcoliche che determinarono problemi comportamentali e caratteriali. Lui stesso ha poi parlato di queste problematiche e di come la sua dipendenza fosse ormai fuori controllo tanto da presentarsi anche sul luogo di lavoro ubriaco.ora ulteriorisulla vicenda. Alterco nel backstage, intervennero gli Usos Secondo quanto riportato da Wrestlingnews.co, ildi Bigdipese dai problemi comportamentali derivanti dalla dipendenza di alcool; ebbene, secondo quanto rivelato da una fonte interna, ci fu un episodio determinante che vide il coinvolgimento della sua ex fidanzata Carmella. In particolare, Bigcercò un ...

WWE: Emergono nuove indiscrezioni sulle cause che portarono al licenziamento di Big Cass Zona Wrestling

