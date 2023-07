WWE | Cody Rhodes lancia la sfida per il terzo atto con Brock Lesnar a SummerSlam

Ovazione per l'American Nightmare Dopo essere stato assente da Clash at the Castle per via di un grave infortunio,Rhodes non poteva mancare al grande ritorno dellain Inghilterra. Accolto ...WrestleMania: quando laincontra Hollywood lo spettacolo è assicurato Seth "Freakin" Rollins vs ... Completano la card lo scontro traRhodes e Dominik Mysterio , l'Intercontinental Championship ...Ovazione per l'American Nightmare Dopo essere stato assente da Clash at the Castle per via di un grave infortunio,Rhodes non poteva mancare al grande ritorno dellain Inghilterra. Accolto ...

On the latest edition of WWE RAW, Cody Rhodes delivered a special message to Brock Lesnar. The American Nightmare began his promo in his signature style, addressing his feud with The Beast Incarnate.We'll likely find out what kind of special stipulation the series tie-breaker between these two WWE superstars will be in the next few weeks.