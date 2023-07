WWE | Aggiornamenti sulla discussione creatasi nel backstage di Monday Night RAW

(Di martedì 11 luglio 2023) Dopo cheRAW è andato fuori onda, è stato riportato che si era creata unanelriguardante alcuni spot eseguiti male nel main event dello show rosso che riguardava Seth Rollins, Kevin Owens, Sami Zayn ed il Judgement Day. Fightful Select ha avuto modo di farci nuoviriguardanti l’accaduto. “L’episodio del 10 luglio diRAW comprendeva lo scontro tra il Judgement Day e Kevin Owens, Sami Zayn e Seth Rollins nel main event. Il match è stato vinto dal Judgement Day, ma molte persone hanno parlato di quanto è accaduto successivamente. PWInsider riporta che vi è stata unaaccaduta neltra i partecipanti del match. La cosa non si è mai evoluta in uno ...

Aggiornamenti su Tyler Breeze e la WWE Tuttowrestling

Johnny Wrestling non si fa vedere sui ring della WWE da diverso tempo ormai, con i fans che iniziano a chiedersi che fine abbia fatto dopo che era uscita la notizia di un suo recente infortunio che lo ...Sembra non esserci pace per Johnny Gargano, che dopo essere tornato si è dovuto fermare ancora una volta per un altro infortunio. L’ultima volta che la Superstar ha lottato è stato il 15 maggio durant ...