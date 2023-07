Woody Harrelson e Owen Wilson protagonisti del crime thriller Lips Like Sugar

Leggi su movieplayer

(Di martedì 11 luglio 2023)interpreteranno due detective alla ricerca di un'adolescente scomparsa nella Los Angeles del 1984. I candidati all'Oscarreciteranno fianco a fianco nel, ambientato durante i Giochi Olimpici del 1984. Nuova collaborazione per i due attori che, in precedenza, hanno recitato insieme nella commedia animata del 2013 Free Birds - Tacchini in Fuga e nel film drammatico del 2017 Lost in London. Ispirato a una storia vera,sarà diretto e prodotto dal regista di video musicali Brantley Guiterrez da una sceneggiatura scritta ...