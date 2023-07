Wimbledon | Sinner sfiderà Djokovic in semifinale Due precedenti sfavorevoli

Leggi su oasport

(Di martedì 11 luglio 2023) Sarà Novakl’avversario di Janniknelladi2023. Il serbo (testa di serie n.2) ha sconfitto poco fa il russo Andrey Rublev (n.7 del seeding) per 4-6 6-1 6-4 6-3 in due ore e 51 minuti di gioco e ha dunque raggiunto l’altoatesino nel penultimo atto del torneo nella parte bassa del tabellone. Perovviamente non è una bella notizia, visto che Nole è il favorito numero 1 per trionfare in questa edizione dello Slam londinese, ma l’altoatesino ha dimostrato in questa settimana di essere in forma e potrà dunque dire la sua anche contro il sette volte vincitore a, nonostante nei duecontro di lui il nostro portacolori abbia sempre perso. Infatti, Jannik è andato ko contro di lui sia ai sedicesimi di finale del ...