Wimbledon | Sinner festeggia la semifinale | “Tanti sacrifici per essere qui Ora Djokovic? Non perde da 10 anni sul Centrale…”

Leggi su oasport

(Di martedì 11 luglio 2023) Grandissimo trionfo di Jai quarti di finale di2023. Sull’erba londinese, l’azzurro (testa di serie n.8) disputa un’ottima partita contro il russo Roman Safiullin (n.92 del ranking) e si impone per 6-4 3-6 6-2 6-2 in due ore e 17 minuti di gioco. Questa vittoria permette all’altoatesino di accedere per la prima volta in unadi uno Slam: ora il prossimo avversario sarà il vincente della sfida tra il serbo Novake il russo Andrey Rublev. “Per me vuol dire tantoin: tante ore di lavoro,per vivere questo momento – sono state queste le prime parole didopo il bellissimo successo -. Vuol dire tanto per mequi. In ogni ...